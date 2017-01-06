Трамп отказался от идеи построить стену на границе за счет Мексики

Избранный президент США Дональд Трамп решил отказаться от идеи построить стену на границе с Мексикой за счет латиноамериканской страны, что являлось одним из его предвыборных обещаний. Об этом сообщает телеканал CNN.

Теперь республиканец намерен обратиться к Конгрессу с предложением профинансировать проект за счет американского бюджета.

Таким образом администрация Трампа решила воспользоваться подписанным в 2006 году президентом США Джорджем Бушем законом, регламентирующим строительство 700-мильной защитной стены на границе с Мексикой. Когда в январе 2009 года республиканца Буша-младшего сменил демократ Барак Обама проект был свернут в пользу других статей расходов.

В ходе своей избирательной кампании Дональд Трамп несколько раз говорил о намерении возвести стену на границе с Мексикой. При этом он подчеркивал, что именно Мексика оплатит ее сооружение. В свою очередь, президент латиноамериканской страны Пенья Ньето отказался финансировать проект. Трамп также обещал депортировать из США до трех миллионов нелегальных иммигрантов, которые имеют криминальное прошлое.