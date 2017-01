Япония отозвала посла в Южной Корее из-за «женщины для утешения»

Власти Японии приняли решение временно отозвать своего посла в Южной Корее Ясумасу Нагаминэ из-за установки около консульства в Пусане статуи «женщины для утешения» — так называют корейских женщин, которых использовали в японских военных борделях во время Второй мировой войны, сообщает агентство Yonhap.

Временному отзыву также подлежит консул Японии в Пусане. Кроме того, Токио объявил о приостановке экономических переговоров с Сеулом на высшем уровне.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу заявил, что подобные действия являются «неприемлемыми» и оказывают нежелательное воздействие на двусторонние отношения.

В свою очередь, в МИД Южной Кореи решение Японии назвали прискорбным. «Вместе с тем мы хотим подчеркнуть важность развития двусторонних отношений на основе взаимного доверия, несмотря на наличие сложных проблем», — цитирует ТАСС заявление внешнеполитического ведомства корейской республики.

28 декабря представители южнокорейских общественных организаций установили в Пусане рядом с дипломатическим представительством Японии статую «женщины для утешения». В тот же день памятник убрали, однако уже 30 декабря активисты добились одобрения со стороны городской администрации, и статую установил на прежнее место.

South #Korea allows activists to place statue of comfort women outside of Japanese consulate in the city of Busan pic.twitter.com/gYb4lUCidv