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06 января 2017, 00:00
Мемория

Мемория. Андрей Козлов

Андрей Андреевич Козлов
Андрей Андреевич Козлов

6 января 1965 года родился Андрей Козлов, зампред ЦБ РФ, погибший в результате покушения 

Личное дело

Андрей Андреевич Козлов (1965-2006) родился в Москве, в 1982 году поступил на факультет международных экономических отношений Московского финансового института, который закончил в 1989 году. В учебе был двухлетний перерыв — в 1983-1985 годах Козлов отслужил в армии.

Сразу после окончания института в 1989 году пришел работать в Госбанк СССР, где к 1991 году прошел путь от экономиста до начальника отдела методологии фондовых операций Управления ценных бумаг. После образования Центрального банка Российской Федерации перешел на работу туда. В 1991—1992 годах занимал должность начальника отдела по операциям с ценными бумагами Главного управления по регулированию денежного оборота, в 1992—1995 годах — начальника Управления ценных бумаг Центробанка, в 1995—1996 годах — заместителя председателя Центробанка и директора Департамента ценных бумаг. В 1997—1999 годах был первым заместителем председателя Центрального банка Российской Федерации.

В 1999 году ушел из Центробанка. До 2002 года работал председателем правления банка «Русский Стандарт», одновременно с этим занимая посты генерального директора компании «Мир АЭРОФЛОТА» (2000—2001) и управляющего директора «Добровольческого корпуса по оказанию финансовых услуг», США (2001—2002).

В 2002 году вернулся в Центробанк, став одним из первых, кого пригласил в свою команду новый председатель ЦБ Сергей Игнатьев. Козлов получил должность первого заместителя председателя, место в совете директоров ЦБ и ключевой пост председателя комитета банковского надзора, принимающего решения о выдаче и отзыве банковских лицензий.

Скончался 14 сентября 2006 от огнестрельных ранений в результате покушения. Похоронен на Троекуровском кладбище. 

Чем знаменит 

Андрей Козлов на посту председателя комитета банковского надзора вел серьезную борьбу с нарушениями в банковской сфере. Он «занимал жесткую позицию по отношению к банкам, которые обналичивали, отмывали деньги или занимались другой противозаконной деятельностью». Козлов выступал за то, чтобы банкиры, уличенные в незаконном обналичивании денег, лишались права заниматься своей профессией пожизненно.

С принятием в 2003 году закона о страховании вкладов роль комитета банковского надзора резко возросла - именно он принимал решения о принятии того или иного банка в систему страхования вкладов и, соответственно, о получении разрешения принимать вклады от физических лиц. Для вступления в систему страхования от банков требовалось в том числе и раскрыть информацию о реальных владельцах.

После формирования системы страхования вкладов, ЦБ начал кампанию против банков, участвующих в отмывании и незаконном обналичивании денег.

Вечером 13 сентября 2006 года на улице Олений Вал в Москве, когда Андрей Козлов направлялся к своему автомобилю, на него и его водителя было совершено покушение. Водитель погиб на месте, а банкир был тяжело ранен в шею и в голову и в критическом состоянии доставлен в 33-ю городскую больницу Москвы, где ему была проведена пятичасовая операция. В 5:30 следующего дня он скончался, не приходя в сознание.

Уже в декабре 2006 года генеральный прокурор Юрий Чайка объявил о раскрытии убийства, а 11 января 2007 года Генпрокуратура РФ объявила о задержании заказчика убийства Козлова - бывшего председателя правления ВИП-банка Алексея Френкеля.

В 2004—2005 «ВИП-банк» не был допущен в систему страхования вкладов физических лиц, в связи с чем Френкель покинул пост председателя правления банка и ушел в другой бизнес. Через полгода после ухода Френкеля, в июне 2006 года, Центробанк отозвал у «ВИП-Банка» лицензию на банковскую деятельность.

По версии прокуратуры, «активная деятельность первого заместителя Центробанка вызвала неприязненное отношение у Алексея Френкеля и заставила его организовать заказное убийство». Материалы дела составили более 50 томов.

В ноябре 2008 года Френкель был приговорен Мосгорсудом к 19 годам тюрьмы как заказчик убийства Козлова. Непосредственный исполнитель убийства Алексей Половинкин был приговорен к пожизненному заключению. Еще пятерым проходившим по этому делу подсудимым суд назначил наказание от 6 до 24 лет лишения свободы.

О чем надо знать

 
Андрей Козлов

Высказывались предположения, что Андрея Козлова могли убить из-за предпринятого им расследования деятельности банков «Дисконт» и «Райффайзен», через которые, по данным австрийской прокуратуры, крупные российские чиновники отмывали и выводили на Запад миллиарды долларов.

По данным The New Times, еще в марте 2006 года в возглавляемом Андреем Козловым департаменте Центробанка России, ответственном за банковское лицензирование, был подготовлен аналитический документ о возможном отмывании средств через иностранные банки целым рядом российских коммерческих организаций, а также физическими лицами. Информация, озвученная в докладе, была взята на проверку Департаментом экономической безопасности МВД.

В июле 2006 года Андрей Козлов в узких кругах говорил о трех иностранных компаниях, через которые идет основной «отмывочный» поток за границу. К концу августа общая схема потока денег через банк «Дисконт» и три иностранных офшора со счетами в австрийском «Райффайзене» была установлена, и 31 августа зампред ЦБ лично настоял на отзыве лицензии у банка «Дисконт». Спустя 8 дней по итогам проверки Департамента экономической безопасности МВД и при непосредственном содействии Козлова было возбуждено уголовное дело № 248089 в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников банка «Дисконт». Через 5 дней после этого на Андрея Козлова было совершено покушение.

Собеседники The New Times в МВД, в Госдуме и в банковском сообществе высказывали убежденность, что Френкель никакого отношения к убийству не имеет, а задержан он был потому, что подробно знал схему отмывания денег, «но при этом не отличался особой молчаливостью».

«Козлов и его команда регуляторов сумели прикрыть отмывание денег через маленький банк «Дисконт» прямо перед тем, как Козлов был застрелен. Игнатьев, в то время начальник Козлова в ЦБ, сказал в своих показаниях полиции, со стенограммой которых ознакомилось Bloomberg, что, по его предположениям, убийство было заказно теми же людьми, которые стояли за схемой «Дисконта». Следователи вскоре бросили эту версию и переключились на Алексея Френкеля, ВИП-банк которого тремя месяцами ранее лишился лицензии», - пишет агентство Bloomberg.

Прямая речь

«Мы санитары леса, санитаров леса не любят, но кто-то должен это делать, и мы это делаем» - Андрей Козлов.

«Он был идейным. Идейным и упертым», - руководитель одного из банковВедомости, 15.09.2006. — №173

«Андрей с его щепетильностью и честностью не оставил после себя никаких счетов в заграничных банках, как об этом писала желтая пресса, никаких акций и облигаций. Ничего, кроме квартиры, машины и совсем небольших сумм на картах» - вдова Андрея Екатерина Козлова. 

5 фактов об Андрее Козлове 

  • Андрей Козлов увлекался историей Гражданской войны в США - много читал по этой теме, покупал книги во время поездок за границу, выписывал их по интернету. При этом его симпатии были всецело на стороне южан, сражавшихся за свои идеалы, а не северян, в победе которых, по словам Козлова, очень большую роль сыграли «грязные деньги», криминальный капитал.
  • В 1993 году зампред ЦБ Дмитрий Тулин предложил Андрею Козлову разработать схему заимствований на рынке. Козлов разработал и продумал всю цепочку ГКО (государственных краткосрочных облигаций), которая через два года стала основным источником финансирования бюджета.
  • Андрей Козлов очень любил футбол, Именно он создал футбольную команду Центробанка и регулярно звал коллег играть. В момент покушения Козлов как раз возвращался с традиционного футбольного матча, которые устраивали между собой работники ЦБ в здании футбольного манежа «Спартак».
  • У Андрея Козлова осталось трое детей. На момент смерти отца старшему сыну Егору было 18 лет, среднему Даниле 13, а дочери Ульяне всего 8 лет.
  • В память об Андрее Козлове Центробанк Росии, Ассоциация российских банков и МДМ Банк учредили стипендиальную программу. 

Материалы об Андрее Козлове

 За что убили Андрея Козлова?

Дело Френкеля А.Е. - Чиновники уводят деньги на Запад. Журнал «The New Times»

Статья об Андрее Козлове в Википедии

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