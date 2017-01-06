Минобороны объявило о предстоящем уходе «Адмирала Кузнецова» из Сирии

Российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» покинет Средиземное море в рамках сокращения группировки войск Министерства обороны России в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова.

По его словам, вслед за «Кузнецовым» из зоны боевых действий уйдет атомный ракетный крейсер «Петр Великий», а также сопровождающие их корабли.

В Генштабе отметили, что сокращение группировки российских войск в Сирии происходит в соответствии с решением верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина.

3 января агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщило, что авианосец «Адмирал Кузнецов» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий» уже в январе могут завершить дальний поход в Средиземное море и направиться на родину. Оба корабля должны будут прибыть в Североморск — на главную базу Северного флота РФ.

29 декабря 2016 года президент России Владимир Путин объявил о сокращении российской группировки в Сирии