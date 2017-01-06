В Германии на берег выбросило тысячи яиц с игрушками

Жители острова Лангеог в Германии обнаружили на берегу Северного моря десятки тысяч пластиковых яиц-сюрпризов с игрушками внутри, сообщает Associated Press.

По предварительным данным, яйца находились в контейнере, потерянном грузовым судном на пути в город Бремерхафен во время шторма.

«Мы собираем все эти яйца-сюрпризы, чтобы очистить пляж. Дети набрали уже много сумок с яйцами, но конца им не видно», — рассказала работница местного детского сада, взявшая на помощь по уборке пляжа 27 своих воспитанников.

Как отмечает агентство, инструкции для игрушек в яйцах написаны на русском языке. Общий участок берега, на котором находятся пластиковые пластиковые яйца и другие предметы, составляет примерно 500 метров

В свою очередь, немецкая радиостанции NDR уточнила, на берегу также нашли кирпичики из конструктора Lego и некоторые другие предметы.

30 декабря стало известно, что в Италии в возрасте 83 лет лет умер Уильям Салис — создатель популярного шоколадного яйца «киндер-сюрприз». Любимое всеми детьми шоколадное яйцо было придумано им для того, чтобы обойти сезонный характер продажи пасхальных яиц. Салис придумал идею делать яйца из шоколада, а также поместить в них игрушку.