Российский саночник Семен Павличенко победил на чемпионате Европы

Россиянин Семен Павличенко выиграл чемпионат Европы по санному спорту, совмещенный с этапом Кубка мира в немецком Кенигзее, сообщает «Р-спорт».

По итогам двух попыток Павличенко показал время 1 минута 38,363 секунды. Вторым стал немец Ральф Палик (+0,248), третьим — австриец Вольфганг Киндль (+0,460). Другой представитель России Роман Репилов (+0,542) стал пятым, Степан Федоров (+0,821) показал 7-е время, Александр Горбацевич — 18-е (+1,439), Максим Аравин — 28-е (+2,583).

Ранее, 5 января, серебряную медаль на чемпионате Европы завоевала российская саночница Татьяна Иванова.