В Красноярске четверо скончались от приобретенного в ларьке алкоголя

В Красноярске четыре человека скончались в результате отравления алкогольным коктейлем «Тайм-аут». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Тела были обнаружены 5 января около 23:00 в комнате общежития в Кировском районе города. Погибшие — 32-летний мужчина, две его сестры в возрасте 23 и 22 лет, а также 38-летняя женщина. Всего в квартире спиртное распивали шесть человек.

Как удалось выяснить следователям, помимо водки в течение дня они распивали алкогольный коктейль «Тайм-аут», который приобрели в торговом павильоне. Портал «НГС.Новости» уточняет, что коктейль продавался в 1,5-литровых пластиковых бутылках.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») Образцы напитка направлены на экспертизу.

Ранее, в апреле, в Красноярске восемь человек отравились суррогатным алкоголем.

В декабре в Иркутске от отравления спиртосодержащим средством для ванн «Боярышник» скончались 77 человек. В ходе судмедэкспертизы было установлено, что 74 из них отравились метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта.