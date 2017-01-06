СКР назвал наркотики одной из причин гибели четырех человек в Красноярске

Причиной смерти четырех человек в Красноярске, употреблявших алкогольный коктейль «Тайм-аут», могло стать отравление наркотиками, а не суррогатным алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«Изъятый в ходе осмотра места происшествия алкоголь направлен на экспертизу, которая установила, что ни метанола, ни каких-либо других опасных для жизни и здоровья человека веществ в нем не содержится. Наряду с другими в настоящее время отрабатывается версия о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами», — отмечается в заявлении ведомства.

В свою очередь, красноярский телеканал ТВК уточняет, что выжившие приятели жертв рассказали, что пили только водку, в отличие от хозяина комнаты общежития и трех других женщин.

5 января около 23:00 (19:00 по Москве) в полицию Красноярска поступило сообщение об обнаружении в одной из комнат общежития на улице Гастелло тел четырех человек: 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет, а также 38-летней женщины. Предварительная проверка установила, что они распивали приобретенный в торговом павильоне алкогольный коктейль «Тайм-аут».