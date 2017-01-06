Украина из-за сильных морозов увеличила отбор газа на 64%

Украина на фоне значительного похолодания 5 января увеличила объемы отбора газа из подземных хранилищ на 64 процента до 100 миллионов кубометров в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании «Укртрансгаз».

Если еще 4 января потреблялось около 60 миллионов кубометров, что в ближайшие дни суточный режим может составить 100 миллионов кубометров — 83 процента от текущих мощностей ПХГ. По расчетам компании, этого достаточно для покрытия потребностей украинских потребителей.

31 декабря компания «Нафтогаз Украины» подписала с банками Citi и Deutsche Bank соглашение о предоставлении кредита в 500 миллионов долларов на закупку газа. Еще 300 миллионов долларов в октябре обязялся предоставить «Нафтогазу» Европейский банк реконструкции и развития.