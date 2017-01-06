Полиция проверяет видео со стрельбой из автомата в центре Москвы

В Москве полиция начала проверку по факту появления в сети видео со стрельбой из автомата в воздух, снятое якобы в центре столицы, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

По факту инцидента может быть возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство») В полиции подчеркнули, что полицейским предстоит установить, где и когда снят ролик, действительно ли это происходило в Москве.

5 января один из пользователей Instagram под ником umar_umarov111 опубликовал видео с названием «Стрельба из автомата в центре Москвы 2017». На записи видно, как молодой человек достает из багажника дорогого внедорожника автомат и производит из него несколько выстрелов в воздух. Ни сам стрелок, ни его друзья при этом не скрывают своих лиц. На испуганные крики прохожих они отреагировали смехом.