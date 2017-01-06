Устюгов пятый раз подряд победил в лыжной гонке «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов одержал пятую победу подряд в индивидуальной лыжной гонке на 10 км свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», сообщает «Р-спорт».

Соревнования проходили в итальянском Тоблахе. Устюгов выиграл со временем 21 минута 47,9 секунды. Следом за ним финишировал француз Морис Манифика (+0,4) и норвежец Симен Хегстад Крюгер (+16,6). При этом россиянин установил рекорд среди мужчин по количеству побед в рамках одной гонки «Тур де Ски».

Сергей Устюгов посвятил успех своей матери, у которой сегодня день рождения. «Сегодня у меня был двойной стимул, потому что у моей мамы день рождения, и эта победа для нее. Мама, я тебя люблю!» — цитирует агентство слова российского спортсмена, которые он сказал после финиша гонки.

В общем зачете «Тур де Ски» после пяти из семи этапов Устюгов лидирует, опережая на 1 минуту 34,1 секунды ближайшего преследователя — норвежца Мартина Йонсруда Сундбю. Третьим идет швейцарец Дарио Колонья (+2.07,5).

В субботу в рамках «Тур де Ски-2017» у мужчин в итальянском Валь-ди-Фьемме состоится масс-старт на 15 км.