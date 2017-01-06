В Белоруссии убита настоятельница женского монастыря

В Минской области Белоруссии убита настоятельница Свято-Ксениевского монастыря матушка Василисса. Об этом 6 января сообщило агентство Sputnik Беларусь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

«Я могу подтвердить факт, что матушка Василисса убита. Скорее всего, это было нападение одной из болящих послушниц, которых много в монастыре», — заявил пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин.

В свою очередь, официальный представитель управления Следственного комитета Белоруссии по Минской области Татьяна Белоног сообщила о задержании подозреваемой, в отношении которой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Свято-Ксениевский монастырь расположен в деревне Барань Борисовского района Минской области. Игумения Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года в городе Соснице Черниговской области Украины. В 2002 году приняла иноческий постриг, а в 2004-м — монашеский. После этого, в 2004 году, по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, была назначена настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря.

В июле 2016 года в мужском монастыре под Ярославлем нашли тело убитого 42-летнего игумена Даниила (Соколова). В тот же день из обители пропал 27-летний послушник Александр Шулешов, который позже был объявлен в розыск по подозрению в убийстве священника и задержан спустя два дня в городе Переславле-Залесском.