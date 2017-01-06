Стрелявший из автомата в центре Москвы мужчина задержан

Полиция задержала мужчину, стрелявшего из автомата в центре Москвы, Столичные полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из автомата в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Во время проверки появившегося в интернете видеоролика, на котором «неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие», была установлена личность молодого человека. Им оказался уроженец Махачкалы 1988 года рождения. Мужчина приехал в Москву с целью трудоустройства и проживал в одном из московских хостелов. Материалы проверки направлены в следственные органы.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция начала проверку по факту появления в сети видео со стрельбой из автомата, снятое якобы в центре столицы. Видео в своем Instagram опубликовал из пользователь под ником umar_umarov111. На записи видно, как молодой человек достает из багажника дорогого внедорожника автомат и производит из него несколько выстрелов в воздух. Ни сам стрелок, ни его друзья при этом не скрывают своих лиц. На испуганные крики прохожих они отреагировали смехом.

Отмечалось, что если будет доказано, что ролик действительно снят в Москве, по факту инцидента может быть возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»)