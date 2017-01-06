Молодежная сборная США стала чемпионом мира по хоккею

Молодежная сборная США по хоккею обыграла команду Канады и стала победителем чемпионата мира. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации по хоккею с шайбой.

Прошедший в Монреале матч закончился победой американцев по буллитам со счетом 5:4 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Чарли Макэвой (24-я минута), Киффер Беллоуз (30-я и 45-я минуты), Колин Уайт (48-я минута) и Трой Терри (65-я минута).

У канадцев шайбы забили Томас Шабо (5-я минута), Джереми Лозон (10-я минута), Николя Руа (42-я минута) и Матье Жозеф (45-я минута).

Для американской молодежной сборной это четвертая победа в истории — эта команда выигрывала чемпионаты мира в 2004, 2010 и 2013 году.

Ранее в ночь на пятницу молодежная сборная России обыграла команду Швеции в матче за третье место на молодежном чемпионате мира в Канаде. Судьба встречи решилась в овертайме. Основное время матча завершилось вничью, но российская сборная сумела победить в овертайме.

В начале второго периода счет открыл форвард сборной России Кирилл Капризов. Через десять минут Джонатан Даллен восстановил равновесие. Больше в основное время встречи команды не отличались. На старте овертайма автором решающей шайбы стал Денис Гурьянов.