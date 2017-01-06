Трамп назвал обвинения России в хакерских атаках «охотой на ведьм»

Избранный президент США Дональд Трамп в телефонном интервью газете New York Times назвал «политической охотой на ведьм» шумиху вокруг кибератак, которые Россия якобы совершала во время президентской гонки в Соединенных Штатах. Выдержки из этого интервью опубликованы на сайте издания, позже оно выйдет полностью.

«Китай относительно недавно получил путем взлома доступ к информации о 20 миллионах госслужащих. Отчего же никто об этом даже и не вспоминает?» — заявил Трамп в интервью, цитата РИА Новости. Говоря о бесконечных взломах американских сетевых ресурсов он иронично назвал США «мировой столицей хакерских атак».

Трамп также прокомментировал заявления сторонников экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, голословно списывающих ее поражение на президентских выборах, в том числе и на попытки России повлиять на исход голосования. «Они потерпели крах на выборах. Я выиграл больше округов на выборах, чем Рональд Рейган», — отметил он и добавил, что «они в полном замешательстве из-за этого».

Как отмечает РИА Новости, телефонное интервью с Трампом состоялось за несколько часов до специального брифинга, который представители американских разведслужб намерены дать для избранного президента по кибератакам против Демпартии в ходе предвыборной гонки.