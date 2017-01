WikiLeaks высмеял доклад спецслужб США о кибератаках

Организация WikiLeaks заявила, что основу доклада разведки Соединенных Штатов о кибератаках на серверы Демократической партии США составили телепередачи, а также записи в Twitter. Соответствующая информация опубликована на странице WikiLeaks в Twitter.

«Рассекреченный доклад правительства США о "российских хакерских атаках" содержит любопытную оговорку о том, что он базируется на просмотре телевидения и чтении Twitter», — говорится в сообщении.

US government's declassified "Russian hacking" report has the curious disclaimer that it is based on watching TV and reading Tweets. pic.twitter.com/Ac1Iyec839