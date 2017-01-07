По делу об убийстве посла РФ в Турции арестованы пять человек

Полицейские Турции арестовали пять человек в рамках расследования дела об убийстве российского посла Андрея Карлова, сообщает Anadolu со ссылкой на сообщение прокуратуры города Измир.

Арестованы Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу – четверо бывших коллег Мевлюта Мерта Алтынташа, который застрелил Карлова, – а также Сулейман Эрген, активист организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвинили в организации покушения и убийства российского посла.

Всем арестованным предъявлено обвинение в причастности к вооруженной террористической организации.

Напомним, 19 декабря Мевлют Алтынташ застрелил Андрея Карлова, который принимал участие в открытии фотовыставки в Анкаре.