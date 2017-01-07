При взрыве в сирийском Аазазе погибли 60 человек

В результате подрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Аазаз погибли 60 человек, сообщает Sputnik.

Помимо жертв сообщается о 110 раненых.

Взрыв прогремел рядом со штаб-квартирой судебного органа оппозиционной сирийской группировки «Ахрар аш-Шам». Большинство жертв и пострадавших – участники группировки.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.