При взрыве в сирийском Аазазе погибли 60 человек

В результате подрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Аазаз погибли 60 человек, сообщает Sputnik.

Помимо жертв сообщается о 110 раненых.

#BREAKING: Syrian sources: Death toll rises to 60 in car bombing in #Syria's #Azaz https://t.co/CFmcQiTGed pic.twitter.com/FAo17CTtLn