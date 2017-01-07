07 января 2017, 17:45
При взрыве в сирийском Аазазе погибли 60 человек
В результате подрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Аазаз погибли 60 человек, сообщает Sputnik.
Помимо жертв сообщается о 110 раненых.
#BREAKING: Syrian sources: Death toll rises to 60 in car bombing in #Syria's #Azaz https://t.co/CFmcQiTGed pic.twitter.com/FAo17CTtLn— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 7 января 2017 г.
Взрыв прогремел рядом со штаб-квартирой судебного органа оппозиционной сирийской группировки «Ахрар аш-Шам». Большинство жертв и пострадавших – участники группировки.
Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое