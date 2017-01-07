Этап Кубка мира по биатлону вместо Тюмени примет финский город

Финский город Контиолахти примет этап Кубка мира по биатлону, который изначально должен был пройти в российской Тюмени, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

The venue for the 8th @IBU_WC of this season has been decided: pic.twitter.com/bSuqphVIwT — IBU (@biathlonworld) 7 января 2017 г.

Напомним, отказ Союза биатлонистов России от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, а также юниорского чемпионата мира в Острове Псковской области стал следствием обвинений в адрес российских спортсменов в употреблении допинга и махинациях с допинг-пробами. Эти обвинения содержались во второй части доклада юриста Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, при этом конкретные доказательства приведены не были.

Тем не менее, спортсмены из других стран пригрозили бойкотом международных соревнований, которые будут проводиться в России. На этом фоне Россию лишили, в числе прочего, права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону.