Этап Кубка мира по биатлону вместо Тюмени примет финский город

Финский город Контиолахти примет этап Кубка мира по биатлону, который изначально должен был пройти в российской Тюмени, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

The venue for the 8th @IBU_WC of this season has been decided: pic.twitter.com/bSuqphVIwT