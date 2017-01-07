Власти Москвы отказались отменить велопарад из-за мороза

Запланированный в Москве на 8 января велопарад состоится, несмотря на сильный мороз, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент транспорта.

По прогнозам синоптиков, утром 8 января в Москве ожидается -32 градуса. В течение дня температура поднимется, но незначительно, до -30 градусов.

Однако в столичном департаменте транспорта заявили: «Погодные условия не повлияют на сроки проведения мероприятия».

Напомним, ночь на 7 января стала самой морозной рождественской ночью в московском регионе с начала столетия. На этом фоне в регионе зафиксировано несколько крупных аварий в сфере ЖКХ, из-за которых тысячи человек остались без тепла, электричества и воды.