Более 100 тысяч жителей Подмосковья остались без электричества

Более 100 тысяч жителей Московской области остались без электричества из-за аварии на центральной распределительной станции, сообщает «Интерфакс».

Авария произошла в ночь на 7 января. Без энергоснабжения остались жители части Люберец, Дзержинского, Лыткарино, Котельников.

В устранении последствий аварии были задействованы аварийные бригады Мособлэнерго и Люберецких электросетей.

В администрации Московской области заявили: «Авария устранена (...). Энергоснабжение восстановлено в полном объеме. Сейчас последние штрихи – выясняют, что там произошло».