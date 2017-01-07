07 января 2017, 13:31
Более 100 тысяч жителей Подмосковья остались без электричества
Более 100 тысяч жителей Московской области остались без электричества из-за аварии на центральной распределительной станции, сообщает «Интерфакс».
Авария произошла в ночь на 7 января. Без энергоснабжения остались жители части Люберец, Дзержинского, Лыткарино, Котельников.
В устранении последствий аварии были задействованы аварийные бригады Мособлэнерго и Люберецких электросетей.
В администрации Московской области заявили: «Авария устранена (...). Энергоснабжение восстановлено в полном объеме. Сейчас последние штрихи – выясняют, что там произошло».
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