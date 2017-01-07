СМИ рассказали о намерении Клинтон баллотироваться в мэры Нью-Йорка

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон намерена побороться за кресло мэра Нью-Йорка, пишет The New York Daily News со ссылкой на некий высокопоставленный источник.

По утверждению собеседника издания, Клинтон не исключает возможность участия в выборах градоначальника после того, как истечет срок полномочий действующего мэра Билла де Блазио (он должен покинуть пост мэра Нью-Йорка по завершении 2017 года).

Занять кресло мэра Нью-Йорка – вторая по сложности задача в американской политике, пишет газета. Соответственно, победа Клинтон на выборах градоначальника может вернуть ее в большую политику.

Официальные представители Клинтон отказались комментировать данное сообщение.