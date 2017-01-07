Наводнение блокировало российских туристов в Таиланде

Из-за наводнения российские туристы не могут покинуть остров Самуи (територия Таиланда), сообщает Ростуризм.

В сообщении ведомства отмечается: «В связи с продолжительными проливными дождями на Самуи (Таиланд) оказалась подтоплена главная дорога острова и задержан ряд рейсов в местном международном аэропорту. По имеющейся информации, среди пострадавших от разгула стихии российских граждан нет, однако часть туристов не смогла вовремя вылететь домой с отдыха».

Точное число россиян, которые не могут вернуться на родину, не сообщается: «По предварительным данным, организованных российских туристов на острове Самуи немного, все они на связи с туроператорами».

Ожидается, что погода на Самуи нормализуется в ближайшие дни, отмечает Ростуризм.

Между тем, число жертв разгула стихии в Таиланде достигло 18 человек. К ликвидации последствий наводнения на юге страны и помощи пострадавшим привлечены военнослужащие.