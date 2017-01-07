Жители 59 многоквартирных домов в Королеве остались без тепла

59 многоквартирных жилых домов и несколько объектов социальной сферы в подмосковном городе Королев остались без теплоснабжения из-за аварии на одном из участков теплосети центрального отопления, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе городской администрации агентству сообщили: «К 11.00 благодаря слаженным действиям коммунальных служб в короткие сроки удалось подключить к отоплению все социальные объекты и 43 жилых дома. В настоящее время на месте аварии работают более 10 аварийно-восстановительных бригад, свыше 80 человек и 15 единиц спецтехники. Организованы пункты обогрева и горячего питания».

На аварийном участке теплосети ведутся восстановительные работы. По прогнозам специалистов, работы будут завершены к 16 часам.

Ранее сообщалось, что рождественская ночь стала самой морозной в московском регионе с начала века. В ряде районов Подмосковья температура опускалась ниже -33 градусов. В Королеве, по данным сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха составляет -28 градусов.