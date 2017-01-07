Германия обвинила «российских хакеров» в атаке на сайт ОБСЕ

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии обвинило в декабрьской атаке на сайт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «российских хакеров», пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава ведомства Ханс-Георг Маассен заявил, что германские специалисты располагают доказательствами причастности к кибератаке группировки АРТ 28, она же Fancy Bear и Pawn Storm.

Данный инцидент представляет особый интерес для Берлина, поскольку его считают схожим по почерку с кибератакой на сайт бундестага.

Отметим, что обвинения в адрес России в связи с хакерской атакой на сайт ОБСЕ звучали еще в декабре минувшего года. Тогда пресс-секретарь ОБСЕ заявила, что ей известно о предполагаемой причастности к атаке «российских хакеров», но подчеркнула, что не будет спекулировать на эту тему ввиду отсутствия возможности провести детальное расследование.