Рождественская ночь в Москве стала самой морозной в XXI веке

В столице России ночь на Рождество стала самой холодной с начала зимы в московском регионе. Температура воздуха доходила до минус 29,8 градусов, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

«Так холодно в этом веке в ночь с 6 на 7 января еще не было. В XXI веке 20-градусные морозы в Рождественскую ночь отмечались трижды (2002, 2003 и 2015 годы). Последний раз морозное Рождество (минус 20,4 градуса) наблюдалось в 2015 году. Самым морозным в этом веке было Рождество 2003 года, тогда мороз усиливался до минус 26 градусов», — пояснил представитель метеослужбы.

В Подмосковье столбик термометра опустился еще ниже — до минус 32,7 градусов. За всю историю метеонаблюдений самой холодной рождественская ночь в Москве была в 1891 году. Тогда в столице было минус 34,8 градусов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 января температура воздуха в Москве опустилась до отметки минус 24,7 градуса и стала ​наиболее холодной в столице с начала этой зимы.