Иракские военные захватили в Мосуле штаб чеченских боевиков

В Мосуле в результате операции иракской федеральной полиции удалось захватить штаб запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», который руководил действиями боевиков — выходцев из Чеченской республики. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на командира структуры Раида Шакера Джаудата.

«В штабе найдены карты атак ИГ, которые они провели ранее в различных районах Мосула, федеральная полиция Ирака обнаружила пояса со взрывчаткой и оружие», — заявил Раид Шакер Джаудат.

Отмечается, что силовики установили контроль над больничным комплексом и кварталом Эль-Гафран, которые расположены рядом со штабом. Над ними был поднят флаг Ирака.

Ранее сообщалось, что бойцам иракского спецназа удалось занять 40 из 65 районов в восточной части Мосула.