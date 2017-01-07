Израиль решил сократить финансирование ООН

Власти Израиля приняли решение сократить примерно на 6 млн долларов финансирование ООН. Такая мера принята в ответ на резолюцию Совбеза ООН, запрещающую Израилю строить поселения на палестинской земле. Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.

«ООН должна положить конец абсурдной действительности, где она поддерживает организации, деятельность которых целиком направлена на подстрекательство и антиизраильскую пропаганду», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Израиль временно ограничивает связи с государствами, проголосовавшими в Совете Безопасности ООН в поддержку данной резолюции.

Антипоселенческая резолюция была принята в коне декабря 2016 года. Она вводит запрет Израилю на строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, в том числе на территории Восточного Иерусалима.