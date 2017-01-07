Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
7 января 2017, суббота, 15:08
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
07 января 2017, 00:00
Мемория

Мемория. Зиновий Колобанов

Зиновий Григорьевич Колобанов
Зиновий Григорьевич Колобанов

7 января 1911 года родился Зиновий Колобанов, легендарный танкист, герой Великой Отечественной войны.

Личное дело 

Зиновий Григорьевич Колобанов (1911-1994) родился в селе Арефино Муромского уезда Владимирской губернии (ныне Вачского района Нижегородской области). Его отец погиб во время Гражданской войны когда мальчику было 10 лет. После смерти мужа мать Зиновия в одиночку растила троих детей. После окончания восьми классов средней школы Колобанов поступил в Горьковский индустриальный техникум, откуда с третьего курса в феврале 1933 года был призван в ряды РККА. В 1936 году окончил Орловское бронетанковое училище имени М. В. Фрунзе и получил звание лейтенанта. После окончания училища, как отличник, имевший право выбирать место службы, выбрал Ленинград, «который любил заочно». Служил в Ленинградском военном округе командиром танка 3-го отдельного танкового батальона 2-й танковой бригады. В 1937-1938 годах обучался на Курсах усовершенствования командного состава, после чего служил командиром взвода 6-й отдельной танковой бригады, а затем командиром танковой роты. За пять дней до начала Советско-финской войны 25 ноября 1939 года Зиновий Колобанов был назначен командиром танковой роты 1-й легкой танковой бригады на Карельском перешейке.

Участвовал в Советско-финской войне 1939—1940 годов. Прошел от границы до Выборга, трижды горел в танке. В личном деле есть запись о награждении в 1940 году орденом Красного Знамени.

После войны в марте 1940 года Колобанов был переведен в Киевский военный округ (город Староконстантинов Украинской ССР). В том же году получил звание старшего лейтенанта.

После начала Великой Отечественной войны в июле 1941 года был переведен на Северный фронт командиром роты тяжелых танков КВ-1 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии. Участвовал в обороне Ленинграда. В начале сентября танковая рота Колобанова удерживала подступы к Красногвардейску (ныне – Гатчина) в районе Большой Загвоздки, уничтожив три минометных батареи, четыре противотанковых орудия и 250 солдат и офицеров врага. Когда 13 сентября 1941 года Красногвардейск был оставлен частями РККА, рота Колобанова прикрывала отход последней войсковой колонны на город Пушкин.

15 сентября 1941 года Зиновий Колобанов был тяжело ранен. В Пушкине, когда танки заправлялись топливом и боеприпасами, рядом с КВ Колобанова разорвался немецкий снаряд. Танкист получил осколочное поражение головы и позвоночника, контузию головного и спинного мозга. Находился на излечении в Травматологическом институте в Ленинграде. В 1942 году в тяжелейшем состоянии его переправили через Ладогу на Большую землю. Тогда же ему присвоили звание капитана. Колобанов лечился в эвакогоспиталях в Свердловске. Он лежал пластом в 1943 и в 1944 годах. Потом начал вставать, ходить с помощью палки. Выписали его лишь 15 марта 1945 года.

В послевоенные годы, несмотря на тяжелое ранение и контузию, Зиновий Колобанов вновь попросился в строй и продолжил карьеру профессионального военного. В июле 1945 года он был назначен заместителем командира 69-го танкового батальона 14-го механизированного полка 12-й механизированной дивизии 5-й гвардейской танковой армии в Барановичском военном округе.

В декабре 1951 года переведен в Группу советских войск в Германии (ГСВГ), где проходил службу до 1955 года, командуя танковым батальоном. В июле 1952 года получил звание подполковника.

В 1955 году из батальона Колобанова в английскую оккупационную зону дезертировал солдат. Спасая комбата от военного трибунала, командарм объявил Колобанову о неполном служебном соответствии и перевел его в Белорусский военный округ, где он и служил в должности  заместителя командира танкового батальона вплоть до своего увольнения в запас в июле 1958 года.

После увольнения из армии, Колобанов работал на Минском автозаводе сначала мастером ОТК, затем контролёром ОТК, имел звание «Ударник коммунистического труда».

Умер Зиновий Колобанов 8 августа 1994 года в Минске. Похоронен на Чижовском кладбище.

Чем знаменит

 
Зиновий Колобанов

Экипаж танка КВ-1 под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова в августе 1941 года уничтожил в одном бою у мызы Войсковицы 22 немецких танка.

19 августа 1941 года после тяжёлых боёв под Молосковицами командир 3-й танковой роты 1-го танкового батальона Зиновий Колобанов получил приказ прикрывать три дороги, ведущие к Красногвардейску (ныне город Гатчина) со стороны Луги, Волосово и Кингисеппа: «Перекрыть их и стоять насмерть!».

Рота Колобанова из пяти тяжелых танков КВ-1 выдвинулась навстречу наступающему противнику. В каждый танк было загружено по два боекомплекта бронебойных снарядов и минимальное количество осколочно-фугасных. Колобанов направил два танка на лужскую дорогу, два — на кингисеппскую, а свой танк оставил прикрывать приморскую дорогу. Место для танковой засады было выбрано таким образом, чтобы контролировать сразу два возможных направления: противник мог выйти на дорогу на Мариенбург по дороге от Войсковиц, либо по дороге от Сяськелево. Поэтому окоп для КВ-1 был устроен в 300 метрах напротив Т-образного перекрестка с таким расчётом, чтобы вести огонь «в лоб», если танки пойдут по первому маршруту. С обеих сторон от дороги находился болотистый луг, затруднявший маневр немецкой бронетехнике.

На следующий день 20 августа около двух часов дня по приморской дороге на совхоз Войсковицы проследовали немецкие разведчики-мотоциклисты, которых экипаж Колобанова беспрепятственно пропустил, дождавшись подхода основных сил противника - колонны легких танков (предположительно Pz.Kpfw.35(t)).

Дождавшись, когда головной танк колонны поравнялся с двумя березами на дороге, выбранными в качестве ориентира, Колобанов скомандовал: «Ориентир первый, по головному, прямой выстрел под крест, бронебойным — огонь!». После первых выстрелов три головных немецких танка загорелись, перекрыв дорогу остальным. После этого КВ-1 перенес огонь на хвост, а затем и на центр колонны, тем самым лишив противника возможности уйти назад или в сторону Войсковиц. На дороге образовалась давка: машины, продолжая движение, натыкались друг на друга, съезжали в кюветы и попадали в болото. В горевших танках рвались боекомплекты. За 30 минут боя экипаж Зиновия Колобанова подбил все 22 танка в колонне, израсходовав 98 бронебойных снарядов из двойного боекомплекта.

В ходе повторной атаки немецких танков колобановский КВ-1 был обнаружен, и танки огневой поддержки Pz.Kpfw.IV начали его обстрел с дальней дистанции. После этого боя на броне КВ-1 насчитали более сотни попаданий. У машины разбило внешние приборы наблюдения и заклинило башню. По существу, КВ превратился в самоходную артиллерийскую установку, поскольку довороты орудия вправо и влево можно было делать только путем поворота всего корпуса танка. Тем не менее, экипаж Колобанова выполнил поставленную задачу, связав боем немецкие танки огневой поддержки, которые не смогли поддержать продвижение второй роты танков вглубь советской обороны, где она и была уничтожена остальными КВ.

Всего в этот день состоявшая всего из пяти танков рота Колобанова записала на свой счет 43 подбитых танка противника.

О чем надо знать

Войсковицкий бой стал причиной паники и последующего бегства из города руководства Красногвардейска (ныне Гатчина). Около двух часов дня 20 августа 1941 в городе стала слышна сильная танковая канонада. Обеспокоенное партийное и советское руководство города обратилось за информацией о ситуации в военный штаб укрепрайона. Там сообщили, что военное руководство считает, что прорвавшиеся немецкие танки ведут бой уже на окраине города в районе Колпан.

По несчастливой случайности днем раньше при подготовке к эвакуации городского телефонного узла по халатности были перерезаны кабели коммутатора,  в связи с чем была прервана телефонная связь как в самом городе, так и связь с районом, Ленинградом и воинскими частями.

Ориентируясь на имевшуюся текущую информацию, начальник районного отдела НКВД принял решение о немедленной эвакуации советских и партийных работников из города и подрыве находящихся в городе основных производств. Был выведен почти весь личный состав милиции и пожарные машины, подрывы были произведены, в результате чего в городе возникли пожары. При бегстве даже были оставлены бесхозными оружие и боеприпасы.

В тот же день после прояснения ситуации руководство и милиция вернулись в город. Состоялось следствие и через неделю суд, который приговорил руководителя городского отдела НКВД к расстрелу, а почти всех остальных руководителей - к большим срокам заключения.

Прямая речь

«Меня нередко спрашивали: было ли страшно? Но я — военный человек, получил приказ стоять насмерть. А это значит, что противник может пройти через мою позицию только тогда, когда меня не будет в живых. Я принял приказ к исполнению, и никаких «страхов» у меня уже не возникало и возникать не могло», - Зиновий Колобанов о войсковицком бое.

«Сожалею, что не могу описать бой последовательно. Ведь командир видит прежде всего перекрестье прицела. … Все остальное — сплошные разрывы да крики моих ребят: «Ура!», «Горит!». Ощущение времени было совершенно потеряно. Сколько идет бой, я тогда не представлял.» - Зиновий Колобанов о войсковицком бое..

«Героический бой и, пожалуй, беспрецедентный в истории войны. Вот что сделали колобановцы — задержали надолго наступление противника на этом важном направлении. Не очень-то помогла фашистам 8-я танковая дивизия, брошенная на усиление механизированного корпуса» — П. И. Пинчук, бывший командир 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии.

    А в яростный час, когда нам нелегко,

    Мы клятву твердим неустанно:

     — Клянемся! —

    Мы будем такими, как Федор Дудко,

    Такими, как был Колобанов!

песня 1-й Краснознамённой танковой дивизии, написанная осенью 1941 года.

5 фактов о Зиновии Колобанове

  • Официальная дата рождения Зиновия Колобанова по паспорту, приведенная в учетно-послужной карте, хранящейся в ЦАМО РФ — 25.12.1912 по-старому стилю. Однако в автобиографии Колобанова и на памятнике на его могиле на Чижовском кладбище в Минске указан истинный год его рождения по старому стилю — 1910. Таким образом, истинная дата рождения Зиновия Колобанова по старому стилю 25 декабря 1910 года,  а по новому стилю - это 7 января 1911 года.
  • Несмотря на то, что войсковицкий бой состоялся 20 августа 1941 года, в послевоенной публицистике получила распространение неправильная дата боя - 19 августа. Эта же неверная дата запечатлена и на монументах танкистам в Новом Учхозе в военном городке и у мызы Войсковицы.
  • За войсковицкий бой Зиновий Колобанов был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако в штабе Ленинградского фронта награда Колобанову кем-то была снижена до ордена Красного Знамени. Наградные листы с зачёркнутым красным карандашом представлениями к званию Героя Советского Союза хранятся в ЦАМО РФ.
  • Колобанову часто не верили, когда он рассказывал о знаменитом бое и о количестве уничтоженных его экипажем танков. Бывали случаи, когда из зала после озвученных танкистом цифр доносились смех и фразы: «Ври ветеран, да знай меру!».
  • В популярной компьютерной онлайн-игре World of Tanks («Мир танков») игроку, который, оставшись в одиночестве, уничтожил пять и более танков противника, присуждается виртуальная Медаль Колобанова.

Материалы о Зиновии Колобанове

Русский танковый ас Зиновий Колобанов

Герой, не ставший героем

Танковый бой под Войсковицами

Анимационный фильм-реконструкция: «Колобанов. Бой под Войсковицами». Олег Титберия.

Статья о Зиновии Колобанове в Википедии

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

LinkedIn мобильное приложение.
Россия потребовала убрать LinkedIn из магазинов Apple и Google
Хиллари Клинтон
СМИ рассказали о намерении Клинтон баллотироваться в мэры Нью-Йорка
Зима в Москве
Рождественская ночь в Москве стала самой морозной в XXI веке
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
Путин посоветовал ЦБ удешевить кредиты для регионов
Флаг Украины
В Сети появилась запись разговора нардепа Украины о госперевороте
Архив новостей

Самое читаемое

Виталий Арнольд на Летней школе в Дубне
Организатор олимпиадного движения Виталий Арнольд погиб в ДТП
Бомбардировщик B-52
У американского бомбардировщика двигатель отвалился во время полета
Антон Табах
Антон Табах об итогах 2016 года и прогнозах на 2017 год
Павел Сергеевич Грачев
Мемория. Павел Грачев
Раиса Максимовна Горбачева
Мемория. Раиса Горбачева
14:43 США перебросили бронетехнику для укрепления сил НАТО в Восточной Европе
14:27 «Викинг» поставил рекорд сборов в российском кино
14:09 Путин посоветовал ЦБ удешевить кредиты для регионов
14:00 Савченко пообещала обнародовать списки военнопленных
13:43 СМИ рассказали о намерении Клинтон баллотироваться в мэры Нью-Йорка

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Зиновий Колобанов
Зиновий Григорьевич Колобанов
7 января 1911 года родился Зиновий Колобанов, легендарный танкист, герой ВОВ
13:31 Более 100 тысяч жителей Подмосковья остались без электричества
13:23 Иракские военные захватили в Мосуле штаб чеченских боевиков
13:17 Apple подтвердила требование России удалить LinkedIn из App Store
13:02 Израиль решил сократить финансирование ООН
12:43 Рождественская ночь в Москве стала самой морозной в XXI веке
12:23 В Москве ликвидирован пожар в административном здании
12:07 В Сети появилась запись разговора нардепа Украины о госперевороте
11:45 WikiLeaks высмеял доклад спецслужб США о кибератаках
11:23 Путин встретил Рождество в новгородском храме
10:58 Трамп назвал причину кибератак в США
10:46 Обама посетовал на доверие республиканцев к Путину
06.01 20:59 Трамп назвал обвинения России в хакерских атаках «охотой на ведьм»
06.01 20:38 Глава Пентагона назвал Путина причиной плохих отношений c Россией
06.01 19:56 В Пентагоне заявили о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии
06.01 19:24 Российский саночник Семен Павличенко победил на чемпионате Европы
06.01 18:58 В Севастополе пьяный мужчина пытался сжечь российский флаг
06.01 18:39 Глава Генштаба Сирии поблагодарил Россию за «основную роль» в победах
06.01 17:51 Украина из-за сильных морозов увеличила отбор газа на 64%
06.01 17:29 Стрелявший из автомата в центре Москвы задержан
06.01 16:49 AliExpress временно прекратил экспресс-доставку в Россию
06.01 16:24 Япония отозвала посла в Южной Корее из-за «женщины для утешения»
06.01 15:48 Устюгов пятый раз подряд победил в лыжной гонке «Тур де Ски»
06.01 15:26 ВМФ РФ разрешили швартоваться у берегов Филиппин «в любое время»
06.01 14:52 Трамп отказался от идеи построить стену на границе за счет Мексики
06.01 14:23 СКР назвал наркотики одной из причин гибели четырех человек в Красноярске
06.01 13:49 Полиция проверяет видео со стрельбой из автомата в центре Москвы
06.01 13:26 В Белоруссии убита настоятельница женского монастыря
06.01 12:54 В Германии на берег выбросило тысячи яиц с игрушками
06.01 12:06 Минобороны объявило о предстоящем уходе «Адмирала Кузнецова» из Сирии
06.01 11:50 СМИ узнали о посредниках между российскими хакерами и WikiLeaks
06.01 11:21 Молодежная сборная США стала чемпионом мира по хоккею
06.01 10:45 В Красноярске четверо скончались от приобретенного в ларьке алкоголя
06.01 10:15 Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
06.01 00:00 Мемория. Андрей Козлов
05.01 20:49 Австриец выиграл КМ по биатлону в Германии
05.01 20:24 Российская биатлонистка выступит за Южную Корею
05.01 20:08 Разведка США заявила о причастности Кремля к хакерским атакам
05.01 19:56 НАТО опровергло сближение своего самолета с лайнером РФ
05.01 19:45 В Петербурге дальнобойщики перекрыли платную трассу
05.01 19:22 США ввели санкции против сына бен Ладена
05.01 18:53 Обама заявил о закладке нового фундамента для США
05.01 18:16 СМИ сообщили о двух погибших при взрыве в Измире
05.01 17:48 Омбудсмен рассказала о судьбе Ильдара Дадина
05.01 17:24 Власти Турции приготовились арестовать 380 бизнесменов по делу Гюлена
05.01 17:16 Полиция Турции ликвидировала двух подозреваемых в теракте в Измире
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.