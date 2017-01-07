Мемория. Зиновий Колобанов

7 января 1911 года родился Зиновий Колобанов, легендарный танкист, герой Великой Отечественной войны.

Личное дело



Зиновий Григорьевич Колобанов (1911-1994) родился в селе Арефино Муромского уезда Владимирской губернии (ныне Вачского района Нижегородской области). Его отец погиб во время Гражданской войны когда мальчику было 10 лет. После смерти мужа мать Зиновия в одиночку растила троих детей. После окончания восьми классов средней школы Колобанов поступил в Горьковский индустриальный техникум, откуда с третьего курса в феврале 1933 года был призван в ряды РККА. В 1936 году окончил Орловское бронетанковое училище имени М. В. Фрунзе и получил звание лейтенанта. После окончания училища, как отличник, имевший право выбирать место службы, выбрал Ленинград, «который любил заочно». Служил в Ленинградском военном округе командиром танка 3-го отдельного танкового батальона 2-й танковой бригады. В 1937-1938 годах обучался на Курсах усовершенствования командного состава, после чего служил командиром взвода 6-й отдельной танковой бригады, а затем командиром танковой роты. За пять дней до начала Советско-финской войны 25 ноября 1939 года Зиновий Колобанов был назначен командиром танковой роты 1-й легкой танковой бригады на Карельском перешейке.

Участвовал в Советско-финской войне 1939—1940 годов. Прошел от границы до Выборга, трижды горел в танке. В личном деле есть запись о награждении в 1940 году орденом Красного Знамени.

После войны в марте 1940 года Колобанов был переведен в Киевский военный округ (город Староконстантинов Украинской ССР). В том же году получил звание старшего лейтенанта.

После начала Великой Отечественной войны в июле 1941 года был переведен на Северный фронт командиром роты тяжелых танков КВ-1 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии. Участвовал в обороне Ленинграда. В начале сентября танковая рота Колобанова удерживала подступы к Красногвардейску (ныне – Гатчина) в районе Большой Загвоздки, уничтожив три минометных батареи, четыре противотанковых орудия и 250 солдат и офицеров врага. Когда 13 сентября 1941 года Красногвардейск был оставлен частями РККА, рота Колобанова прикрывала отход последней войсковой колонны на город Пушкин.

15 сентября 1941 года Зиновий Колобанов был тяжело ранен. В Пушкине, когда танки заправлялись топливом и боеприпасами, рядом с КВ Колобанова разорвался немецкий снаряд. Танкист получил осколочное поражение головы и позвоночника, контузию головного и спинного мозга. Находился на излечении в Травматологическом институте в Ленинграде. В 1942 году в тяжелейшем состоянии его переправили через Ладогу на Большую землю. Тогда же ему присвоили звание капитана. Колобанов лечился в эвакогоспиталях в Свердловске. Он лежал пластом в 1943 и в 1944 годах. Потом начал вставать, ходить с помощью палки. Выписали его лишь 15 марта 1945 года.

В послевоенные годы, несмотря на тяжелое ранение и контузию, Зиновий Колобанов вновь попросился в строй и продолжил карьеру профессионального военного. В июле 1945 года он был назначен заместителем командира 69-го танкового батальона 14-го механизированного полка 12-й механизированной дивизии 5-й гвардейской танковой армии в Барановичском военном округе.

В декабре 1951 года переведен в Группу советских войск в Германии (ГСВГ), где проходил службу до 1955 года, командуя танковым батальоном. В июле 1952 года получил звание подполковника.

В 1955 году из батальона Колобанова в английскую оккупационную зону дезертировал солдат. Спасая комбата от военного трибунала, командарм объявил Колобанову о неполном служебном соответствии и перевел его в Белорусский военный округ, где он и служил в должности заместителя командира танкового батальона вплоть до своего увольнения в запас в июле 1958 года.

После увольнения из армии, Колобанов работал на Минском автозаводе сначала мастером ОТК, затем контролёром ОТК, имел звание «Ударник коммунистического труда».

Умер Зиновий Колобанов 8 августа 1994 года в Минске. Похоронен на Чижовском кладбище.

Чем знаменит

Зиновий Колобанов

Экипаж танка КВ-1 под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова в августе 1941 года уничтожил в одном бою у мызы Войсковицы 22 немецких танка.

19 августа 1941 года после тяжёлых боёв под Молосковицами командир 3-й танковой роты 1-го танкового батальона Зиновий Колобанов получил приказ прикрывать три дороги, ведущие к Красногвардейску (ныне город Гатчина) со стороны Луги, Волосово и Кингисеппа: «Перекрыть их и стоять насмерть!».

Рота Колобанова из пяти тяжелых танков КВ-1 выдвинулась навстречу наступающему противнику. В каждый танк было загружено по два боекомплекта бронебойных снарядов и минимальное количество осколочно-фугасных. Колобанов направил два танка на лужскую дорогу, два — на кингисеппскую, а свой танк оставил прикрывать приморскую дорогу. Место для танковой засады было выбрано таким образом, чтобы контролировать сразу два возможных направления: противник мог выйти на дорогу на Мариенбург по дороге от Войсковиц, либо по дороге от Сяськелево. Поэтому окоп для КВ-1 был устроен в 300 метрах напротив Т-образного перекрестка с таким расчётом, чтобы вести огонь «в лоб», если танки пойдут по первому маршруту. С обеих сторон от дороги находился болотистый луг, затруднявший маневр немецкой бронетехнике.

На следующий день 20 августа около двух часов дня по приморской дороге на совхоз Войсковицы проследовали немецкие разведчики-мотоциклисты, которых экипаж Колобанова беспрепятственно пропустил, дождавшись подхода основных сил противника - колонны легких танков (предположительно Pz.Kpfw.35(t)).

Дождавшись, когда головной танк колонны поравнялся с двумя березами на дороге, выбранными в качестве ориентира, Колобанов скомандовал: «Ориентир первый, по головному, прямой выстрел под крест, бронебойным — огонь!». После первых выстрелов три головных немецких танка загорелись, перекрыв дорогу остальным. После этого КВ-1 перенес огонь на хвост, а затем и на центр колонны, тем самым лишив противника возможности уйти назад или в сторону Войсковиц. На дороге образовалась давка: машины, продолжая движение, натыкались друг на друга, съезжали в кюветы и попадали в болото. В горевших танках рвались боекомплекты. За 30 минут боя экипаж Зиновия Колобанова подбил все 22 танка в колонне, израсходовав 98 бронебойных снарядов из двойного боекомплекта.

В ходе повторной атаки немецких танков колобановский КВ-1 был обнаружен, и танки огневой поддержки Pz.Kpfw.IV начали его обстрел с дальней дистанции. После этого боя на броне КВ-1 насчитали более сотни попаданий. У машины разбило внешние приборы наблюдения и заклинило башню. По существу, КВ превратился в самоходную артиллерийскую установку, поскольку довороты орудия вправо и влево можно было делать только путем поворота всего корпуса танка. Тем не менее, экипаж Колобанова выполнил поставленную задачу, связав боем немецкие танки огневой поддержки, которые не смогли поддержать продвижение второй роты танков вглубь советской обороны, где она и была уничтожена остальными КВ.

Всего в этот день состоявшая всего из пяти танков рота Колобанова записала на свой счет 43 подбитых танка противника.

О чем надо знать

Войсковицкий бой стал причиной паники и последующего бегства из города руководства Красногвардейска (ныне Гатчина). Около двух часов дня 20 августа 1941 в городе стала слышна сильная танковая канонада. Обеспокоенное партийное и советское руководство города обратилось за информацией о ситуации в военный штаб укрепрайона. Там сообщили, что военное руководство считает, что прорвавшиеся немецкие танки ведут бой уже на окраине города в районе Колпан.

По несчастливой случайности днем раньше при подготовке к эвакуации городского телефонного узла по халатности были перерезаны кабели коммутатора, в связи с чем была прервана телефонная связь как в самом городе, так и связь с районом, Ленинградом и воинскими частями.

Ориентируясь на имевшуюся текущую информацию, начальник районного отдела НКВД принял решение о немедленной эвакуации советских и партийных работников из города и подрыве находящихся в городе основных производств. Был выведен почти весь личный состав милиции и пожарные машины, подрывы были произведены, в результате чего в городе возникли пожары. При бегстве даже были оставлены бесхозными оружие и боеприпасы.

В тот же день после прояснения ситуации руководство и милиция вернулись в город. Состоялось следствие и через неделю суд, который приговорил руководителя городского отдела НКВД к расстрелу, а почти всех остальных руководителей - к большим срокам заключения.

Прямая речь

«Меня нередко спрашивали: было ли страшно? Но я — военный человек, получил приказ стоять насмерть. А это значит, что противник может пройти через мою позицию только тогда, когда меня не будет в живых. Я принял приказ к исполнению, и никаких «страхов» у меня уже не возникало и возникать не могло», - Зиновий Колобанов о войсковицком бое.

«Сожалею, что не могу описать бой последовательно. Ведь командир видит прежде всего перекрестье прицела. … Все остальное — сплошные разрывы да крики моих ребят: «Ура!», «Горит!». Ощущение времени было совершенно потеряно. Сколько идет бой, я тогда не представлял.» - Зиновий Колобанов о войсковицком бое..

«Героический бой и, пожалуй, беспрецедентный в истории войны. Вот что сделали колобановцы — задержали надолго наступление противника на этом важном направлении. Не очень-то помогла фашистам 8-я танковая дивизия, брошенная на усиление механизированного корпуса» — П. И. Пинчук, бывший командир 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии.

А в яростный час, когда нам нелегко,

Мы клятву твердим неустанно:

— Клянемся! —

Мы будем такими, как Федор Дудко,

Такими, как был Колобанов!

песня 1-й Краснознамённой танковой дивизии, написанная осенью 1941 года.

5 фактов о Зиновии Колобанове

Официальная дата рождения Зиновия Колобанова по паспорту, приведенная в учетно-послужной карте, хранящейся в ЦАМО РФ — 25.12.1912 по-старому стилю. Однако в автобиографии Колобанова и на памятнике на его могиле на Чижовском кладбище в Минске указан истинный год его рождения по старому стилю — 1910. Таким образом, истинная дата рождения Зиновия Колобанова по старому стилю 25 декабря 1910 года, а по новому стилю - это 7 января 1911 года.

Несмотря на то, что войсковицкий бой состоялся 20 августа 1941 года, в послевоенной публицистике получила распространение неправильная дата боя - 19 августа. Эта же неверная дата запечатлена и на монументах танкистам в Новом Учхозе в военном городке и у мызы Войсковицы.

За войсковицкий бой Зиновий Колобанов был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако в штабе Ленинградского фронта награда Колобанову кем-то была снижена до ордена Красного Знамени. Наградные листы с зачёркнутым красным карандашом представлениями к званию Героя Советского Союза хранятся в ЦАМО РФ.

Колобанову часто не верили, когда он рассказывал о знаменитом бое и о количестве уничтоженных его экипажем танков. Бывали случаи, когда из зала после озвученных танкистом цифр доносились смех и фразы: «Ври ветеран, да знай меру!».

В популярной компьютерной онлайн-игре World of Tanks («Мир танков») игроку, который, оставшись в одиночестве, уничтожил пять и более танков противника, присуждается виртуальная Медаль Колобанова.

Материалы о Зиновии Колобанове

Русский танковый ас Зиновий Колобанов

Герой, не ставший героем

Танковый бой под Войсковицами

Анимационный фильм-реконструкция: «Колобанов. Бой под Войсковицами». Олег Титберия.

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