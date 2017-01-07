Apple подтвердила требование России удалить LinkedIn из App Store

Американская корпорация Apple подтвердила The New York Times получение требования российских властей удалить из магазина приложений App Store мобильное приложение LinkedIn.

В компании уточнили, что предписание поступило около месяца назад. Других комментариев не последовало.

В Google, в свою очередь, подчеркнули, что соблюдают законодательство стран, в которых ведут свою деятельность.

Получить комментарии представителей российских властей, в первую очередь Роскомнадзора, The New York Times не удалось.

Напомним, доступ к LinkedIn в России был заблокирован в ноябре 2016 года в соответствии с законодательным требованием хранить персональные данные россиян на серверах, расположенных на территории России – LinkedIn этому требованию не соответствует.