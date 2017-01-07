07 января 2017, 19:29
Лукашенко пообещал защитить белорусов от унижений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никому не позволит унижать белорусский народ, сообщает РИА Новости.
Белорусский лидер встретил Рождество в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске. В поздравлении нации он отметил: «Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе».
Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что белорусский народ не намерен никому уступать свое государство и землю.
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