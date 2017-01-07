Лукашенко пообещал защитить белорусов от унижений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никому не позволит унижать белорусский народ, сообщает РИА Новости.

Белорусский лидер встретил Рождество в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске. В поздравлении нации он отметил: «Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе».

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что белорусский народ не намерен никому уступать свое государство и землю.