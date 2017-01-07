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07 января 2017, 21:09
стрельба теракт Турция

Теракт в новогоднюю ночь в Стамбуле устроил уроженец Узбекистана

Полицейское оцепление около ночного клуба в Стамбуле.
Полицейское оцепление около ночного клуба в Стамбуле.
Associated Press

Стрельбу в ночном клубе в центре Стамбула в ночь на 1 января открыл выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, сообщает Daily Sabah.

По информации издания, Машарипов, известный также как Абу Мухаммед Хорасан, вошел в ночной клуб и произвел 180 выстрелов. Затем он прошел в кухню заведения, там переоделся и вышел из клуба под видом посетителя. Поймав такси, преступник добрался до соседнего района.

Благодаря водителю такси удалось установить личность террориста: таксист запомнил того, поскольку пассажир не смог заплатить (деньги остались в куртке в ночном клубе). Подтвердить личность преступника помогла также запись камеры видеонаблюдения, запечатлевшая, как вышедший из клуба Машарипов поймал машину.

Напомним, жертвами теракта в стамбульском клубе в новогоднюю ночь стали 39 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Местонахождение Машарипова до сих пор неизвестно.

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