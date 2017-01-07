В Москве ликвидирован пожар в административном здании

При пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы один человек погиб, еще семеро пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичных сотрудников правоохранительных органов.

«Двухэтажное здание гостиницы горит по адресу: Ярославское шоссе, дом 55, пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале. Прибывшие на место ЧП пожарные проводят спасение людей, известно об одном погибшем и семи пострадавших», — рассказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила более 700 квадратных метров. В ГУ МЧС России по Москве рассказали, что всего пожарным удалось спасти девять человек.

«В ходе тушения пожара из здания были спасены девять человек, которых передали медицинским бригадам. Врачи приняли решение о госпитализации четырех человек, пяти пострадавшим медицинская помощь оказана на месте», — пояснил источник.

К тушению пожара было привлечено около 30 единиц спецтехники и около 100 человек личного состава. При тушении частично обрушилась кровля гостиницы. В настоящее время огонь удалось ликвидировать, передает РИА Новости.