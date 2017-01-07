Обама посетовал на доверие республиканцев к Путину

Действующий президент США Барак Обама упрекнул представителей американской Республиканской партии в большем доверии президенту РФ Владимиру Путину, чем Демократической партии Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал АВС.

«Меня беспокоит большое количество комментариев, появившихся в последнее время со стороны республиканцев, аналитиков или телекомментаторов, которые, кажется, больше доверяют Владимиру Путину, а не другим американцам, только потому, что эти соотечественники-американцы — демократы», — заявил американский лидер.

Обама призвал граждан США доверять своим соотечественникам. Он считает, что необходимо полагаться на американских лидеров, а не лидеров других стран.

«Я скажу только одно, я уже говорил это после выборов, нам нужно напоминать себе, что мы в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде», — резюмировал Обама.