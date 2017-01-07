Путин посоветовал ЦБ удешевить кредиты для регионов

Президент России Владимир Путин рекомендовал Центробанку принять меры по снижению ставок по кредитам, выдаваемым субъектам РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Рекомендация сделана в рамках исполнения мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов и уровня долговой нагрузки на бюджеты субъектов. По результатам проверки исполнения решений в данной сфере глава государства утвердил перечень поручений.

Центробанку до 1 марта 2017 года рекомендовано «провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение».