Путин встретил Рождество в новгородском храме

Российский лидер Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Свято-Юрьевом монастыре. Об этом пишет «Интерфакс».

Путин также поговорил с новгородскими рыбаками и выразил уверенность в том, что 2017 год будет лучше, чем предыдущий.

«Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел», — отметил глава России.

По его словам, большая заслуга в успехах государства принадлежит народу. «Без вашей поддержки не может быть никаких успехов», — подчеркнул Путин.

Рыбаки поблагодарили президента за оперативное решение проблем, которые были освещены еще в сентябре 2016 года, когда произошло их знакомство с Путиным. Они отметили, что поручения главы РФ были исполнены в кратчайшие сроки.

Путин поинтересовался уловом собеседников в прошедшем году. В ответ они сказали, что из-за раннего покрытия озера льдом улов оказался меньше запланированного.

В ходе встречи президенту рассказали интересные рыбацкие истории и пригласили на рыбалку весной. «Теперь что, будем готовиться к весенней рыбалке?» — ответил Путин.