Шварценеггер ответил Трампу словами Линкольна

Бывший губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер ответил в своем твиттере на критические замечания избранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее Трамп раскритиковал Шварценеггера как ведущего благотворительного шоу «Ученик знаменитости» за низкие рейтинги. Стоит отметить, что Трамп сам ранее вел эту передачу, однако от его услуг отказались из-за скандальных замечаний миллиардера, решившего баллотироваться в президенты.

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.

Отвечая на замечания Трампа, Шварценеггер использовал цитаты из первой инаугурационной речи Авраама Линкольна, сопроводив видеозапись подписью: «Пожалуйста, изучите эту цитату из инаугурационной речи Линкольна, Дональд Трамп. Она вдохновляла меня каждый день губернаторства, надеюсь, вдохновит и вас».

Please study this quote from Lincoln's inaugural, @realDonaldTrump. It inspired me every day I was Governor, and I hope it inspires you. pic.twitter.com/QRoOFTZfQ9 — Arnold (@Schwarzenegger) 6 января 2017 г.

Цитата, о которой идет речь, звучит следующим образом: «Мы друзья, а не враги. Мы не должны быть врагами. Хотя страсти, возможно, накалились, они не должны разорвать узы нашей дружбы. Неведомые струны памяти, протянувшиеся от каждого поля брани и от каждой воинской могилы к каждому бьющемуся сердцу и к каждому очагу на всей нашей необъятной земле, зазвучат еще во славу единства, когда их коснутся светлые ангелы, живущие в наших душах».

При этом Шварценеггер извинился за свой акцент и подчеркнул: «Предвыборная кампания окончена, выборы позади. Мы не враги, а соседи и друзья, и что самое главное, все мы — американцы. Нам нужно много трудиться, чтобы сохранить величие Америки, поэтому давайте работать вместе».