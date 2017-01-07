Политолог: публикации о якобы незаконной сделке дочки «Роснефти» – это донос на Россию

Сообщения РБК и иностранных первоисточников о том, что зарубежная дочка «Роснефти» якобы могла предоставить кредит венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA под залог активов, включающих в себя доли в стратегических для США нефтеперерабатывающих заводах, а совладелец этих активов, канадская Crystallex якобы подала на Rosneft Trading S.A. иск с требованием признать залог этих активов мошенническим, по своему жанру и по сути есть не что иное, как «донос, имеющий конкретных адресатов». Такое мнение на страницах «Независимой газеты» высказал известный политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

По словам эксперта, этот «донос» адресован своего рода спецслужбе США по санкциям OFAC (Офису по контролю над иностранными активами), действующей американской администрации и антироссийски настроенным конгрессменам, «которым в случае чего предлагается заблокировать якобы попадающую под санкции сделку». «РБК прямо заявляет, что данная сделка может быть оспорена, поскольку «Роснефть» находится под санкциями, – пишет Мухин. – «Даже если дело дойдет до перехода залога в собственность «Роснефти» и администрация Дональда Трампа одобрит транзакцию, Конгресс скорее всего ее заблокирует», – говорится в материале, в котором также приводится исторический прецедент: мол, десять лет назад законодатели не разрешили дубайцам приобрести британскую компанию с активами в США».

И если с зарубежными изданиями, которые «не отличаются симпатией ни к России, ни к действующей венесуэльской власти» и послужили «источником вдохновения для РБК», все понятно, то в отношении российского медиахолдинга, по словам политолога, встает вопрос, «укладывается ли в рамки внутренней толерантности оказание услуг внешним противникам».

Мухин напоминает, что в настоящее время РБК находится в процессе судебного разбирательства с «Роснефтью», которая обвиняет издание в публикации заведомо ложной информации, касающейся ее отношений с другим иностранным партнером, компанией BP. «В этом споре медиахолдинг изображает из себя невинную жертву гонений на свободолюбивую прессу, возбуждая негодование либеральной общественности, – пишет автор. – Можно представить себе, что журналисты РБК, ослепленные ненавистью к «Роснефти», так сказать, «не ведают, что творят». Хотя, по правде говоря, они и до предъявления им материальных претензий не очень это «ведали». Считается, что свободолюбивые журналисты не обязаны обращать внимание на то, что, по несчастливо сложившимся обстоятельствам, они вынуждены осуществлять свою творческую деятельность именно в России. И донос «по инстанции» даже не на крупнейшую российскую компанию, а, по сути, на собственную страну вряд ли укрепляет их моральную и правовую позицию».

Отмечая тот факт, что владелец РБК Михаил Прохоров обещал своим подопечным всяческую поддержку в этом споре, Мухин задается вопросом, до каких пределов простирается эта поддержка. «Материальные пределы этой поддержки, в общем-то, понятны, – констатирует политолог. – Иначе бы свободолюбивые журналисты не кричали бы на всех перекрестках, что иск на 50 миллионов долларов приведет к гибели издания. Что такое 50 миллионов для миллиардера Прохорова? Тем паче, что у издания, как известно, уже есть долг в 200 миллионов. Тут гораздо интереснее определить пределы моральной поддержки действий, прямо направленных на нанесение ущерба собственной стране, коим, безусловно, является донос американскому «дяденьке».