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07 января 2017, 14:00
армия Надежда Савченко сепаратизм Украина

Савченко пообещала обнародовать списки военнопленных

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко написала на своей странице в Facebook, что намерена в ближайшие время опубликовать списки военнопленных.

В сообщении говорится: «Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по результатам встречи (с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик – прим. "Полит.ру") в Минске, а также собранные мной после моего освобождения из российского плена, я обнародую в ближайшее время».

Встреча, которую упоминает Савченко, прошла 7 декабря 2016 года. Лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий встретились с нардепом и обсудили обмен пленными. В конце декабря Савченко заявила, что намерена вновь встретиться с Захарченко и Плотницким «в Луганске или Донецке, а потом — в Киеве».

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