Литовскую «Угадай мелодию» закрыли за нацистское приветствие

Литовскую версию телепередачи «Угадай мелодию», которая выходила на государственном телеканале LRT, закрыли за выходку одной из участниц шоу: актриса литовского театра и кино Аста Баукуте продемонстрировала в эфире нацистское приветствие, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление и.о. генерального директора телеканала Римвидаса Палецкиса.

Палецкис уточнил, что Баукуте позволила себе эту выходку после того, как угадала композицию Симонаса Донсковаса, еврея по происхождению. Актриса одной рукой показала жест нацистского приветствия, другую руку приложила к верхней губе и громко крикнула: «Еврей».

При этом ведущий никак не отреагировал на случившееся. Как пояснили на телеканале, ведущий решил, что кадры с нацистским приветствием просто не попадут в эфир.

Палецкис, комментируя случившееся, заявил: «Я шокирован. Это поведение не сочетается с пропагандируемыми ценностями LRT. Как ответственный за программы канала и временно исполняющий обязанности гендиректора я прошу прощения у наших зрителей. О данном инциденте проинформирован генеральный директор, который принял решение немедленно остановить показ программы. В субботу съемки передачи проводиться не будут. Передача уже удалена из медиатеки LRT».

Виновница инцидента заявила, что решение о закрытии передачи ее удивило: «Если вы ищите на ровном месте конфликты, то ищите их в другом месте. Это развлекательная программа, а не политическая».