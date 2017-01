США перебросили бронетехнику для укрепления сил НАТО в Восточной Европе

В германский порт Бремерхафен прибыла партия бронетехника, предназначенная для укрепления сил НАТО в странах Восточной Европы, сообщает Die Deutsche Welle.

Боевая техника Третьей бригады Четвертой дивизии Армии США, прибывшая в Европу, включает 87 тяжелых танков, 144 боевых машины Bradley, 18 самоходных гаубиц Paladin, а также более легкие «страйкеры» и свыше 400 HMMWV.

After 3 years gap US tanks are back to defend #Europe #StrongEurope via @washingtonpost https://t.co/JlH1C0LnXo pic.twitter.com/UZO2J0D4aX