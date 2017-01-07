США перебросили бронетехнику для укрепления сил НАТО в Восточной Европе

В германский порт Бремерхафен прибыла партия бронетехника, предназначенная для укрепления сил НАТО в странах Восточной Европы, сообщает Die Deutsche Welle.

Боевая техника Третьей бригады Четвертой дивизии Армии США, прибывшая в Европу, включает 87 тяжелых танков, 144 боевых машины Bradley, 18 самоходных гаубиц Paladin, а также более легкие «страйкеры» и свыше 400 HMMWV.

В период с 7 по 14 января техника будет перемещена в районы сосредоточения в Польше, у полигонов в Жагани и Дравско-Поморске. Штаб бригады останется в Польше. Танковый батальон будет распределен между тремя странами. Второй батальон будет размещен в Болгарии и Румынии, третий – на германском полигоне Графенвор.

В ближайшие дни в Европу прибудет основная часть личного состава, около 3,5 тысяч человек.