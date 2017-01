Трамп отметил отсутствие доказательств влияния кибератак на исход выборов

Избранный президент США Дональд Трамп подчеркнул в своем твиттере, что у американской разведки нет никаких доказательств влияния хакерских атак на серверы Демократической партии на результаты президентских выборов.

Трамп отметил: «Разведка очень четко дала понять, что нет никаких доказательств того, что хакерские атаки повлияли на результаты выборов. Машины для голосования не тронуты!».

Intelligence stated very strongly there was absolutely no evidence that hacking affected the election results. Voting machines not touched!

Затем избранный президент добавил: «Единственная причина, по которой обсуждается взлом слабо защищенного комитета демократов, – поражение демократов настолько масштабно, что им очень неловко!».

Only reason the hacking of the poorly defended DNC is discussed is that the loss by the Dems was so big that they are totally embarrassed!