Трамп назвал причину кибератак в США

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил в халатности Национальный комитет Демократической партии США. Он считает, что именно она стала причиной хакерских атак на серверы демпартии.

«Грубая халатность Национального комитета Демократической партии позволила осуществить хакерские атаки. Национальный комитет республиканцев серьезно защищен», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Gross negligence by the Democratic National Committee allowed hacking to take place.The Republican National Committee had strong defense!