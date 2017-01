Трамп пообещал американцам больше уважения России

Избранный президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что в период его руководства страной Россия будет уважать США гораздо больше, чем в настоящее время.

Трамп написал: «Хорошие отношения с Россией – это хорошо, а не плохо. Только глупые люди или дураки могут считать, что это плохо! У нас в мире и так хватает проблем без еще одной. Когда я буду президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас, и обе страны, возможно, станут сотрудничать в решении ряда из множества крупных и назревших проблем и вызовов МИРА!».

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.