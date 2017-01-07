В Эр-Рияде ликвидировали двоих террористов

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в ходе спецоперации убиты двое опасных террористов, сообщает Arab News со ссылкой на заявление представителя МВД арабского государства.

Согласно заявлению, преступники проигнорировали предложение добровольно сдаться и попытались скрыться от преследовавших их полицейских, однако были уничтожены. В доме, где террористы скрывались до обнаружения, оборудована лаборатория для производства самодельных взрывных устройств.

Отмечается, что один из застреленных преступников числился в розыске по подозрению в причастности к атаке террориста-смертника на мечеть для сил спецназа в городе Абха, в результате которой в августе 2015 года погибли 17 человек, десятки получили ранения.