В Сети появилась запись разговора нардепа Украины о госперевороте

Депутат Верховной рады Украины Сергей Пашинский в ходе телефонного разговора с лидером партии «УКРОП» Геннадием Корбаном сообщил о захвате власти в стране. Соответствующая аудиозапись опубликована бывшим замглавы администрации президента Андреем Портновым на странице в Facebook.

В ходе беседы предположительно Пашинский говорит о захвате власти на Украине и руководстве страной для ее процветания. В свою очередь собеседник просит «не говорить такие вещи по телефону». Однако Пашинский заверяет, что является «другом президента».

«Мы захватим власть для президента», — добавляет он и говорит о ликвидации ближайшего окружения Петра Порошенко, которые, по их словам, являются врагами. Корбан соглашается с высказываниями.

Разговор прошел в 2014 году, осенью, когда Корбан занимал должность заместителя главы Днепропетровской ОГА, передает издание «Страна.ua».