Устюгов прервал победную серию в «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в масс-старте классическим стилем на дистанции 15 км на шестом этапе многодневных лыжных соревнований «Тур де Ски».

Устюгов показал время 40 минут 42,2 секунды, всего на 2,2 секунды отстав от лидера – норвежца Мартина Сундбю. Третьим пришел представитель Финляндии Матти Хейккинен.

Накануне Устюгов одержал победу в пятой подряд гонке « Тур де Ски», что сделало его абсолютным рекордсменом турнира.