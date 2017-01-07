«Викинг» поставил рекорд сборов в российском кино

Историческая лента «Викинг», премьера которой состоялась перед новогодними праздниками, поставила рекорд: объем сборов к девятому дню проката преодолел отметку в 1 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные портала «Кинобизнес».

«Викинг» стал шестой лентой отечественного производства, преодолевшей миллиардную отметку, причем драма о князе Владимире сделала это быстрее всего. Предыдущий рекорд удерживал «Сталинград», собравший 1 млрд рублей за 11 дней проката.

Отметим, бюджет «Викинга», по данным портала «КиноПоиск», составляет 1,25 млрд рублей.