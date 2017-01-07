В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Росгидрометцентр объявил в Москве «оранжевый» уровень опасности погоды, сообщает ТАСС.

В сообщении Росгидрометцентра отмечается, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в связи с аномальными морозами.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 8 января в Москве температура опустится до -30 градусов, по области вероятны морозы до -35 градусов.

Ранее сообщалось, что рождественская ночь стала самой морозной в московском регионе с начала века. Несмотря на это, московские власти решили не отменять велопарад, намеченный на 8 января.