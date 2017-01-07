Суд в Киеве санкционировал задержание Януковича по делу об УПЦ

Печерский суд Киева санкционировал задержание бывшего президента страны Виктора Януковича в рамках расследования дела о давлении на Украинскую православную церковь Московского патриархата, сообщает RT со ссылкой на публикацию «Украинской правды» (сайт издания внесен в реестр запрещенных в России решением Генпрокуратуры).

Соответствующее решение суда принято по ходатайству следователя Генпрокуратуры Украины.

Помимо Януковича суд в Киеве санкционировал задержание бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и бывшего начальника милиции Киева Валерия Коряка.

По версии украинских следователей, Янукович и чиновники его администрации оказывали давление на предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Владимира. Им вменяется «незаконное лишение свободы или похищение человека», «превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа».